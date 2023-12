Ferragni e caso Balocco | Fiorello si appella alla politica | “Terzo giorno di pandori | fate qualcosa”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con il buonumore per il Mattin Show ‘VivaRai2!’ capitanato dacon Biggio, Casciari e tutta la banda, a pochi giorni dvigilia di Natale. Si parte immancabilmente drassegna stampa e, soprattutto, d. “A quanto pare adesso basterà il 40% per vincere e ottenere il Premierato” commenta. “In pratica la Meloni potrebbe vincere anche se si candidasse con il Pd. Sarebbe un’idea meravigliosa!”. E, sempre su questa scia, lo showman rivolge un vero e proprio ‘appello’classe: “perché siamo aldi” ironizza. “Noi facciamo un programma in cui cerchiamo notizie ...