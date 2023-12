Fendi lancia le borse Pokemon | ecco i modelli

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)ha deciso di omaggiare gli ormai famigeraticon la sua nuova collezione dia tema. In linea con la straordinaria iniziativa “Friends of”, che vede rinomati designer contribuire con capsule collection sotto l’inconfondibile marchio di moda,ha collaborato con Fragment Design per dar vita a una straordinaria collezione tematica ispirata ai, amatissimi non solo dai più piccoli. Oltre alle sofisticate, l’ampia gamma della collezione include una varietà di accessori, quali raffinati portachiavi, portafogli di design e capi d’abbigliamento pensati appositamente per soddisfare i gusti degli appassionati del coinvolgente anime. Tra le proposte spiccano le shopper, la Baguette Pouch, la Mini Mon Trésor, la Mini By The Way e la ...