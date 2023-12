Femminicidio Ballan | fermato presunto killer | la vittima lo aveva denunciato per stalking

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ha tentato un depistaggio, postando sui social l’immagine di un’autostrada che porta in Slovenia. Non gli è servito a niente. Dodici ore dopo l’omicidio di Vanessa, la commessa di supermercato 26enne uccisa a coltellate a Riese Pio X (Treviso), Bujar Fandaj, quarant’anni, di origini kosovare, è statodai carabinieri vicino a casa. Stava camminando ad Altivole, il paese nella campagna trevigiana dove vive, e non ha opposto resistenza. È finita così una caccia all’uomo che si era allargata anche all’estero: si pensava infatti che Fandaj potesse aver cercato rifugio fuori dall’Italia, in quanto principale sospettato per la morte violenta della donna, incinta e madre di un bambino di quattro anni. Gli investigatori hanno puntato subito su di lui, dopo aver interrogato anche il marito Nicola Scapinello, chetrovato il ...