Femminicidi | i nomi e le storie delle vittime da inizio anno

“Se domani non torno” - la commovente lettura della poesia di Torre Cáceres : sullo sfondo i nomi delle vittime di femminicidio nel 2023

“Se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma. Se non ti dico che non torno per cena. Se domani, il taxi non appare. Forse sono avvolta nelle ... (ilfattoquotidiano)