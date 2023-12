Fedez | nuovi video lo incastrano sulla “falsa beneficenza” | fine dell’impero Ferragnez?

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Come ci si poteva aspettare, lo scandalo Chiara Ferragni – Balocco non poteva rimanere un episodio isolato nel palmares delle innumerevoli iniziative solidali della coppia. Infatti, subito dopo il grande scoperchiamento del vaso di Pandora (che ha portato Chiara anche a registrare undi scuse, discutibile sì, ma che ha scosso l’opinione pubblica), è iniziata una vera e propria caccia alle streghe per scovare altri esempi di quelli che Chiara stessa ha definito “errori di comunicazione”. Subito dopo si è aperto un casocollaborazione tra Dolci ...