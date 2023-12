Federlegnoarredo | Italia si conferma terzo produttore dopo Germania e Svezia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sono 3602 le unità abitative in legno costruite nel 2022 in, con un incremento di un punto percentuale rispetto al 2021, che consentono al nostro Paese dirsi, anche per il 2022,di soluzioni abitative in legno,e davanti all’Austria. Adella dinamicità di un settore che