(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È un appuntamento tradizionale , pressoché obbligato, per quotidiani e reti televisive, rendicontare a fine anno sui principali avvenimenti dei 12 mesi appena trascorsi. Lo fa la “Gazzetta”, da sempre, con alto gradimento da parte dei suoi lettori; lo fa in modo enciclopedico, da 33 anni ormai, l'AdnKronos, prestigiosa agenzia di stampa fondata da Giuseppe Marra che conta sei decenni di attività...

Fake news, come si possono smascherare Ecco cos'è il Prebunking. La nuova puntata di Dario De Santis su Tecnica della Scuola Podcast

Non perdere ulteriori informazioni sui podcast della Tecnica della Scuola su, argomenti e appuntamenti in arrivo. Tutti idel giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le ...

Fatti e protagonisti, il 2023 raccontato dall’AdnKronos Gazzetta del Sud

Vacanze di Natale a Cortina 40 anni dopo: che fine hanno fatto i protagonisti del Cinepanettone La Stampa

Moratti: "Inter di oggi fortissima. Ecco cosa non rifarei da presidente. Tornare No, chi c'è oggi..."

Massimo Moratti è protagonista dell'intervista realizzata con Radio Tv Serie A. Una chiacchierata in cui ripercorre tutto il vissuto da dirigente nerazzurro e il presente ...

Continental sarà Top Sponsor al Giro d'Italia 2024

Siamo orgogliosi di poter partecipare da protagonisti al Giro, un’eccellenza italiana che alimenta passioni e crea valore, generando importanti ricadute economiche ed esaltando le bellezze del nostro ...