“Fanno un bel lavoro…” Papa Francesco s’inchina a Casarini | l’elogio all’Ong

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non fosse bastata l’inclusione di Lucatra i partecipanti al Sinodo, non fossero bastati i finanziamenti delle diocesi, il sostegno delle parrocchie, i fondi dei fedeli finiti nelle casse della Ong, adesso pure ila Mediterranea Saving Humans. E lo fa durante l’udienza generale in Sala Nervi, salutando il gruppo umanitario “che va in mare a salvare i poveretti che fuggono dalla schiavitù dell’Africa”. Ora, uno potrebbe star qui anche secoli per criticare pezzo per pezzo le parole di Bergoglio. Di sicuro una prima obiezione andrebbe fatta sul principio secondo cui tutti i migranti salvati dalle Ong sarebbero “poveretti che scappano dalla schiavitù dell’Africa”, visto e considerato che alla gran parte di loro – a seguito delle indagini delle Commissioni per il diritto d’asilo – non viene concesso affatto lo status ...