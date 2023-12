Fa guerra ai poveri” | “Sequela di menzogne” L’ultimo show anti-Meloni di Conte

“Siamo qua per dire basta a questo governo, possono travestirsi come vogliono ma la destra è sempre la stessa”. Lo ha detto la segretaria del Pd, ... (ilfattoquotidiano)

La guerra dei russi poveri : così Putin manda al fronte le minoranze e gli esclusi

Putin «salva» le grandi città: i coscritti per la guerra in Ucraina sono (quasi) tutti siberiani. Il maggior numero di vittime in rapporto agli ... (corriere)