F1 | Ferrari a grandi passi verso il più grande digiuno della sua storia | quanto manca al record negativo senza Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Per la, il 2024 sarà un anno cruciale per evitare un. Quello di stagioni consecutiveaver vinto neppure un Mondiale. Ormai il Cavallino Rampante è prossimo alla propria sequenza più lunga di sempre di annate prive di qualsivoglia successo Mondiale, sia esso nella classifica piloti o in quella costruttori. Se ci riferiamo al titolo più prestigioso e sentito, quello relativo ai singoli, il primato è ancora lontano. Sono intercorsi 21 anni fra l’affermazione di Jody Scheckter (1979) e la prima di Michael Schumacher (2000). C’è dunque tempo sino al 2028 per evitare che questosi ripeta, income ben sappiamo il palpitante acuto di Kimi Räikkönen è datato 2007. Cionondimeno, la suddetta astinenza fra l’hurrà del sudafricano e il primo del tedesco ...