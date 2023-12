(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Hirvingsembra esser rinato al PSV Eindhoven e ha già realizzato 5 gol e 2 assist in 9 partite. Il messicano, intervenuto ad un...

Nikola Maksimovic si racconta ai microfoni di Gianluca Di Marzio. Il difensore ex Napoli scrive un nuovo capitolo della sua carriera ripartendo ... (ilnapolista)

Hirving Lozano , ex attaccante del Napoli , ha parlato della sua esperienza con gli azzurri, soffermandosi in particolare su Gattuso . L’ex attaccante ... (napolipiu)

Sono parole forti quelle che Hirving Lozano pronuncia pochi mesi dopo il suo addio al Napoli . L'attaccante messicano, tornato in estate al Psv, ... (247.libero)

Ex Napoli, Lozano shock: 'Con Gattuso fu terribile, piangevo dalla disperazione...'

Commenta per primo Hirvingsembra esser rinato al PSV Eindhoven e ha già realizzato 5 gol e 2 assist in 9 partite. Il ... tra cui la parentesi non brillante a, sotto la guida di Gennaro ...

Napoli, Lozano shock: "Fu terribile, piangevo disperato con mia moglie" Corriere dello Sport

Lozano: "Gattuso Non mi ha mai chiesto niente, il primo anno con lui piangevo disperato con mia moglie" CalcioNapoli24

Hirving Lozano ricorda: "Nel primo anno di Gattuso al Napoli non giocavo mai, piangevo disperato"

CALCIO, SERIE A - Hirving Lozano ricorda il periodo di adattamento molto complesso con Gennaro Gattuso al Napoli dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. "Ero sempre ...

Ex Napoli, Lozano shock: 'Con Gattuso fu terribile, piangevo dalla disperazione...'

Hirving Lozano sembra esser rinato al PSV Eindhoven e ha già realizzato ... tra cui la parentesi non brillante a Napoli, sotto la guida di Gennaro Gattuso. Di seguito le dichiarazioni: "Gattuso non mi ...