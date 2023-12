Ex Inter | Samuel Eto’o indagato dopo la denuncia della figlia | ecco perché

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La giovane, che non l'ha mai visto,diversi tentativi di incontrarlo, ha deciso di passare per vie legali

La nostra video intervista a Simona Ventura , in gara a Ballando con le stelle 2023 : ci ha parlato della sua partecipazione, punzecchia Teo ... ()

Moratti: "Ho tre rimpianti: l'esonero di Gigi Simoni, Roberto Carlos e Pirlo al Milan"

C'è un quinto rammarico per Moratti in effetti: ' Non ho mai considerato l'un'azienda, ... Nei giocatori cercavo soprattutto la classe, poi presoho capito che la classe era importante ma ...

Samuel Eto'o indagato: non avrebbe versato alla figlia naturale l'assegno da 10mila euro mensili RaiNews

Samuel Eto'o (ex Inter) denunciato dalla figlia naturale: "Padre assente, sono in difficoltà economiche" Eurosport IT

Coppa d'Africa 2024, ecco tutti i pre-convocati della Serie A

In particolare Atalanta, Milan, Roma, Salernitana e Lecce saranno le squadre con più rappresentanti con Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus e Lazio che invece non hanno nella loro rosa calciatori a ...

Inter, Moratti: 'Messi all'Inter, fu lui a chiamare noi! Rimpianti Tantissimi, ma il triplete...'

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato a Radio Serie A con RDS. GIOCATORI - "Da presidente speri sempre di trovare qualcuno che ti fa.