Ex Ilva | il governo prende ancora tempo Sindacati | “Niente risposte | per noi unica soluzione resta gestione pubblica”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tutto rimandato,una volta. Nessuna risposta aida parte delnell’incontro sull’exa Palazzo Chigi, in attesa dell’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia del 22 dicembre. E prima di un nuovo tavolo tra il 28 e il 29 dicembre. Simbolicamente, ‘per dare un segnale’, Fiom e Uilm avevano deciso di ‘occupare’ Palazzo Chigi, rifiutandosi di lasciare la sede del vertice. Poi, la presa d’atto sull’attendismo dell’esecutivo: “Non ci ha detto se vuole salire nell’azionariato dell’ex”, ha precisato Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, precisando che l’esecutivo “assumerà tramite Invitalia delle posizioni che non possono essere attendiste. Se questo Natale saràdi incertezza ci auguriamo che a capodanno potremo dire ai lavoratori e ai ...

Faccia feroce dei sindacati sul dossier ex Ilva. Fim Fiom Uilm si rifiutano di lasciare la Sala Verde di Palazzo Chigi fino a che "il governo non ..."

Ex Ilva: Schlein, 'aumentare partecipazione pubblica'

"Per il Pd se non si aumenta la partecipazione pubblica non si potrà proteggere il futuro di Taranto, speriamo e ci auguriamo che ilvada in questa direzione". Così Elly Schlein al Senato.

