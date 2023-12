Ex-Ilva | i sindacati allo scontro | “Restiamo a Palazzo Chigi” Il governo | facciamo la nostra parte

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Faccia feroce deisul dossier ex. Fim Fiom Uilm si rifiutano di lasciare la Sala Verde difino a che “ilnon chiarirà la sua posizione in vista dell’assemblea di Adi. E non fornirà indicazioni per il futuro dell’acciaieria”. È la risposta deial termine dell’incontro con il. Che si è concluso con un aggiornamento al 28 dicembre. E con indicazioni di continuità aziendale, come riporta un comunicato dell’esecutivo. “In occasione del tavolo di confronto sull’exdi Taranto che si è svolto questa mattina a– si legge nella nota – ilha confermato l’intenzione di continuare a fare la propria. E ha ...

Due date cerchiate in rosso, ravvicinate e probabilmente senza nuovi appelli perché il tempo stringe. Il 20 e il 22 dicembre saranno giornate ... (ilfattoquotidiano)

Tre ore abbondanti di incontro senza uno straccio di strategia e la Uilm resta dentro Palazzo Chigi . Il governo è in panne sull’ex Ilva di Taranto e ... (ilfattoquotidiano)

Faccia feroce dei sindacati sul dossier ex Ilva. Fim Fiom Uilm si rifiutano di lasciare la Sala Verde di Palazzo Chigi fino a che “il governo non ... (secoloditalia)

Roma, il blitz di Ultima generazione a Palazzo Chigi: eco - attivisti portati via

... dove nel frattempo stavando manifestando anche iex. 'Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione', lo slogan scandito ...

Ex Ilva, il governo è in panne: zero strategia e risposte ai sindacati sul futuro Il Fatto Quotidiano

Ex Ilva, i sindacati occupano Palazzo Chigi per un’ora. Il governo: sarà garantita la continuità aziendale Corriere della Sera

Ex Ilva, Governo “Sarà garantita la continuità aziendale”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il Governo e le confederazioni sindacali sull’ex Ilva di Taranto. Il Governo ha ...

Ex Ilva, i sindacati rifiutano di lasciare Palazzo Chigi

Nulla di fatto nell’incontro tra diversi ministri del governo e i segretari di Fim, Fiom e Uilm. I metalmeccanici: “Inaccettabile che il governo non dica cosa ...