Ex Ilva | Governo “Sarà garantita la continuità aziendale”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra ile le confederazioni sindacali sull'exdi Taranto. Ilha confermato “l'intenzione di continuare a fare la propria parte” e ha assicurato che “la”, spiega la Presidenza del Consiglio in una nota. IlHa inoltre convocato le organizzazioni sindacali per un nuovo incontro da tenersi entro la fine dell'anno.Alla riunione hanno preso parte i ministri degli Affari Ue e Pnrr, Raffaele Fitto, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, dell'Economia, Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento), e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo ...

È la necessità di una visione globale ai temi ambientali, pragmatica e non ideologica, quella emersa dal dibattito “ Transizione ideologica o ... (secoloditalia)

Con un'eccezione, la Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano pugliese che sottolinea come dalla cattiva gestione del problema acciaieria di ... (247.libero)

Due date cerchiate in rosso, ravvicinate e probabilmente senza nuovi appelli perché il tempo stringe. Il 20 e il 22 dicembre saranno giornate ... (ilfattoquotidiano)

Tre ore abbondanti di incontro senza uno straccio di strategia e la Uilm resta dentro Palazzo Chigi . Il governo è in panne sull’ex Ilva di Taranto e ... (ilfattoquotidiano)

Ex Ilva, il governo è in panne: zero strategia e risposte ai sindacati sul futuro. Fiom e Uilm occupano Palazzo Chigi: 'Restiamo qui'

Tre ore abbondanti di incontro senza uno straccio di strategia e così la Uilm e la Fiom restano dentro Palazzo Chigi . Ilè in panne sull' exdi Taranto e resta in balia delle decisioni che prenderà ArcelorMittal , il socio privato che si oppone al rifinanziamento di Acciaierie d'Italia , partecipata dalla ...

Ex Ilva, il governo è in panne: zero strategia e risposte ai sindacati sul futuro Il Fatto Quotidiano

Ex Ilva, decisivo incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi TGCOM

Ex Ilva, Fiom: rimaniamo a Palazzo Chigi finché non avremo risposte

Roma, 20 dic. (askanews) - "È inammissibile che il Governo ancora non abbia chiarito cosa intenda fare per garantire il futuro degli stabilimenti di Acciaierie d'Italia e dei lavoratori, in vista dell ...

Ex Ilva, i sindacati rifiutano di lasciare Palazzo Chigi

Nulla di fatto nell’incontro tra diversi ministri del governo e i segretari di Fim, Fiom e Uilm. I metalmeccanici: “Inaccettabile che il governo non dica cosa ...