Europee | Conte | obiettivo costruire alternativa | non superare Pd

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (askanews) – La appassiona il dibattito sul “federatore” del centrosinistra? “Mi appassiona molto – ha risposto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervistato a Radio24 Mattino – il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno nel dialogo con le altre forze di opposizione perunaalle forze di governo e un progetto utile per i cittadini: sperando di non trovare troppe macerie, troppi disastri quando arriverà il momento di governare”. “Mi appassionano di più i temi, le materie – ha ribadito l’ex presidente del Consiglio – che stiamo affinando per una convergenza seria: la cosa importante è farsi trovare pronti il giorno dopo. Ma la convergenza richiede metodo di lavoro e un impegno, una fatica per mettere a punto obiettivi condivisi. La convergenza è un risultato, non può essere un ...