Europee | Conte “Non mi candido | è una questione morale”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Discussione su federatore di sinistra? Mi appassiona molto il lavoro che stiamo facendo per costruire un'alternativa di governo e farci trovare pronti con un progetto credibile per i cittadini, mi interessano più i temi e gli obiettivi per arrivare ad una convergenza seria”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, ospite di Radio24. “La convergenza richiede un dialogo con tutti o poi un impegno per ottenere gli obiettivi” ha aggiunto “non mi candiderò per le, potrebbe essere penalizzante, non posso candidarmi e dire agli elettori votatemi che vado all'europarlamento perchè non ci andrò mai, lo facciano gli altri, è una”. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).