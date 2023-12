Europee | Conte M5s | ' Non mi posso candidare | è una questione di rispetto e trasparenza'

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni. Intervenuto a Radio 24, l'ex presidente del Consiglio ha parlato del prossimo ...

Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni. Intervenuto a Radio 24, l'ex presidente del Consiglio ha parlato del prossimo appuntamento ...

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Candidarsi alle europee "potrebbe essere penalizzante, ci sono sollecitazioni molto genuine all'interno del M5s ma per noi è una questione di rispetto per gli elettori: i ...

Conte: «È una questione di rispetto e trasparenza. Non posso candidarmi e dire agli elettori `votatemi all'Europarlamento´, perché io all'Europarlamento non ci andrei mai. Da noi questa cosa non è pos ...