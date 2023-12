Europa gregaria Usa | anche i nazionalismi vanno bene quando fanno comodo alla Nato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) di Matteo Bortolon Mentre i segnali preoccupanti sul declino dell’economia dell’eurozona si moltiplicano – fra gli ultimi: Michelin delocalizza siti produttivi in Germania, lasciando a casa 1500 lavoratori – il ruolo gregario della Ue verso le politiche Usa non mostra inversioni di marcia. Ieri sull’Ucraina, oggi su Gaza. Ancora una volta si assiste ad una serie di rivolgimenti nella narrativa mainstream che potremmo chiamare pensare l’impensabile: dogmi sostenuti con fanatismo per anni e anni si sciolgono in uno stormir di fronde appena conviene agli interessi dominanti. A fronte delle critiche della Ue sul piano economico e politico i suoi difensori si rifugiavano nel più rarefatto idealismo. Per esempio nel “sogno” della Federazione Europea che non solo avrebbe sostanziato la aspirazionepace ma avrebbe costituito un polo alternativo per controbilanciare ...