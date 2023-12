Estorsione a negozianti a Napoli | due arresti

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)nel Quartiere diSan Pietro a Patierno: in carcere due indagati legati al clan Vinella Grassidel Quartiere diSan Pietro a Patierno. Oggi la Polizia di Stato ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura diper conto della Procura della Repubbica Ad emettere ili provvedimento il Giudice per Le Indagini Preliminare del Tribunale di, su richiesta della locale DDA. A finire in carcere per effetto della misura cautelare due indagati legati al clan Vinella Grassi, ritenuti gravemente indiziati diaggravata dal metodo mafioso Ad uno dei due, contestato anche il reato di ...