Esserci sempre | la Polizia di Stato fa visita ai bambini

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Personale del Commissariato delladi“Cristoforo Colombo”, nell’ambito della campagna “” e nell’ottica di consolidare la rete di condivisione creata tra vari istituti Scolastici di zona, l’VIII Municipio, l’Università Roma Tre e la Parrocchia S. Murialdo, ha svolto, in data odierna, un incontro volto a rendere speciale il ricordo di questo Natale presso il Centro di Riabilitazione Neuromotoria Vaclav Vojta, di Via Salvatore Pincherle 186. Il Centro è frequentato da diversamente abili gravi che grazie al lavoro di personale sanitario specializzato in progetti di riabilitazione aiuta i propri frequentatori a rendersi capaci di assolvere ai propri bisogni di vita quotidiana nonché all’integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro. L’evento organizzato dal Centro, ha coinvolto ...