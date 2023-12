Esce per fare la spesa in Trentino e si ritrova contromano in autostrada in provincia di Bergamo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dalal bergamasco, un vaggio di oltre 13 ore finitoin. Un uomo di 84 anni, residente di un piccolo comune nelladi Trento, è stato fermato dalla polizia stradale mentre percorreval’A4, all’altezza di Capriate San Gervasio (). L’anziano, secondo quanto riporta l’Eco di, era in stato confusionale ed era convinto di trovarsi su una strada normale. Era partito di casa intorno alle 8 di mattina per andare alavicino a casa. Quando gli agenti lo hanno fermato erano le 19.30. Spaventato dai fari delle auto che gli venivano incontro, non sapeva spiegare come era arrivato lì. Durante il viaggio ha provocato un solo incidente, fortunatamente senza feriti. Un ...