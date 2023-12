(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il 2023 segna in Italia una forte crescita nel volume delle attività del Programma+ rivolte al mondo della scuola, con incrementi significativi nelle opportunità di studio in Europa rivolte agli alunni e di attività di formazione pere personale scolastico. L'articolo .

Oggi, mercoledì 20, a palazzo Zanca si è tenuta la cerimonia di consegna di quattro immobili tolti al patrimonio della mafia e assegnati al ...

... nell'ordine la "Hic Et Nunc APS"; la "Hope For You"; "Banco Alimentare Nunzia Mangano"; e "...ad essere sempre pronti, ogni qual volta la Prefettura ci coinvolge nella presentazione di ...

Erasmus +, oltre 10mila docenti in partenza: numeri in aumento rispetto al 2022. Tutti i numeri Orizzonte Scuola

Giustizia oltre i confini . Ubriaca sul monopattino, studentessa Erasmus estingue il reato in Irlanda MSN

Nunzio Sabino, laureato a 20 anni (con voto 93 su 110) ha già un lavoro: a 17 era all'università, poi l'Erasmus e la tesi sul Covid

Si laurea a vent'anni con una tesi sul Covid, e trova subito lavoro: è la storia di uno dei dottori più giovani d'Italia che bruciando le tappe fin dalle scuole ...

Anche la creatività è importante nella formazione delle persone con disabilità

Europole include e coordina cinque network europei co-finanziati dalla Commissione Europea nelle varie azioni del programma Erasmus+, coordina un team nazionale di insegnanti per la robotica contro il ...