Eolico | il piano Ue per affrontare lo stop allo sviluppo del settore

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nel discorso di settembre sullo stato dell’Unione, Ursula von der Leyen ha sottolineato come ilstia affrontando una serie di sfide, che, al momento, ne rallentano lo. Come l’UE vuole superare questa crisi? Nella transizione verso un’economia a zero emissioni nette, la competitività dell’UE dipenderà fortemente dalla sua capacità di sviluppare e produrre, all’interno dei propri confini, le tecnologie pulite che rendono possibile tale transizione, come gli impianti eolici onshore e offshore. È necessario partire dai dati e dal contesto legislativo per comprendere il motivo per cui l’UE ha sentito la necessità di approntare und’azione a favore del potenziamento dell’, che interesse molteplici attività. Energie rinnovabili e Green Deal europeo Le energie rinnovabili ...