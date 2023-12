Energia elettrica | rimandato a luglio lo stop al mercato tutelato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La data della scadenza deldell’e’ stata spostata dal 1 aprile al 1. Lo ha detto il presidente di Arera Stefano Besseghini, a Tg3 Fuori Tg, spiegando che poche ore fa ha firmato la delibera. In una nota, Arera ricorda che il servizio per chi non sceglie dopo il ‘fine tutela’ finora era previsto dal 1 aprile. La data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG), il servizio a cui saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili dell’elettricita’ che ancora non avranno scelto illibero al momento del ‘fine tutela’ viene invece spostata al 1. L’Autorita’ aveva gia’ approvato lo slittamento al 10 gennaio dello svolgimento delle aste per la selezione degli operatori che effettueranno il servizio. “La ...