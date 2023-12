Emanuela Mascherini | “Dobbiamo parlare al pubblico con linguaggi diversi”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Attrice, sceneggiatrice, scrittrice. E adesso anche organizzatrice di festival.ha appena finito di dirigere, a Poggio a Caiano, vicino Prato, la terza edizione di CineAtelier. “È un piccolo festival per opere prime e seconde, che vuole portare il cinema in territori fuori dalle grandi città”, dice, non basta solo “fare l’attrice” Nel frattempo, ha diretto e interpretato un cortometraggio che racconta la violenza sulle donne e i suoi effetti sulla mente delle vittime, che si chiama “Alba blu”., infatti, ha sempre pensato che fare “solo” l’attrice non basti. Che si possacon unin molti modi. Laureatasi a pieni voti in Media e giornalismo presso la ...