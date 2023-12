Elmas verso il Lipsia | altro che Samardzic | chi può acquistare il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La cessione di Eljifalsembra ormai questione di ore. In casa, quindi, si da uno sguardo ai possibili sostituti del macedone. Incomprensibile come poche altre cose la gestione del mercato da parte del, che dopo la scellerata campagna acquisti estiva si prepara ad iniziare la sessione invernale cedendo Eljifal. Un’operazione da circa 25 milioni, che porterebbe il macedone in Germania a titolo definitivo e a cui manca solo la firma, come riportato da Fabrizio Romano. Dalle voci di un acquisto nel ruolo, causa partenza di Anguissa in Coppa d’Africa, all’incredibile cessione di un pregiato pezzo di centrocampo, che ha fatto imbufalire i tifosi del. Nel frattempo però, direttamente dal giornalista DAZN Orazio Accomando ...