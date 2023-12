Elisabetta Gregoraci sta per tornare a condurre uno show sulla Rai, si tratta di una nuova versione di Made in Sud, rivista per coprire tutto il ... (comingsoon)

Sono molte le persone che hanno sognato, almeno una volta nella vita, di svegliarsi la mattina di Natale , aprire la porta e tuffarsi in un mare ... (leggo)

Sono molte le persone che hanno sognato, almeno una volta nella vita, di svegliarsi la mattina di Natale , aprire la porta e tuffarsi in un mare ... (blog.libero)

Vacanze in famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Ci sono 31 gradi in Kenya , come Elisabetta Gregoraci sottolinea nelle sue storie ... (247.libero)

Recentemente Elisabetta Gregoraci è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua vita. Oltre alla carriera e al rapporto con il ... (caffeinamagazine)

Gregoraci, Briatore e il figlio giocano a bocce sulla spiaggia: le foto della vacanza natalizia in famiglia

I tre sono volati in Kenya, nel resort dell'imprenditore, per godersi il caldo del sole e l'ombra delle ...

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, il weekend con la famiglia del fidanzato: fidanzamento ufficiale ilmessaggero.it

Elisabetta Gregoraci, fuga di Natale in Kenya con Flavio Briatore: chi c'è con loro

Elisabetta Gregoraci in bikini sta trascorrendo alcuni giorni in Kenya insieme al figlio Nathan Falco e a Flavio Briatore in un lussuoso resort dell'ex marito. A svelare che i tre sono ...

Il Natale di Elisabetta Gregoraci: passerà le vacanze in Kenya

La conduttrice ha svelato attraverso un video pubblicato su Instagram che non trascorrerà le feste natalizie in Italia, ma in una meta calda e lontana dal nostro Paese ...