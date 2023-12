Elisa – Buon Natale Anche a Te intrattiene i telespettatori di Canale 5 il giorno della vigilia Ecco gli ospiti

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)a Te Nelil prime time di5 avrà per la prima volta come sottofondo la musica di una nota cantante italiana. Domenica 24 dicembre, in prima serata, andrà infatti in ondaa Te. Durante il concertocantante triestina, non mranno diversi. Nel corso delle due serate andate in scena dal Mediolanum Forum di Assago di Milano gli scorsi 15 e 16 dicembre, che5 ha unito in un unico evento, si sono alternati sul palco vari artisti: dai comici Pio e Amedeo al conduttore Giorgio Panariello, passando per Drusilla Foer, ...