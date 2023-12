Elia Milani | cronista dalla Striscia di Gaza | “Chi si salverà non avrà più nulla”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quello israelo-palestinese è un conflitto da osservare – e leggere – con gli occhi della storia. Per comprenderne le dinamiche profonde è necessario andare ben oltre il 7 ottobre e parecchio al di là dei confini riconosciuti. Da ormai più di due mesi, il governo di Netanyahu ha dichiarato guerra totale ad Hamas e, per estensione, al popolo palestinese. Una pressione militare feroce, considerata da Gerusalemme come l’unica strategia possibile per ottenere la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi. Una mattanza, agli occhi dell’Onu. Una reazione sconsiderata per la comunità internazionale, Usa – sfumature diplomatiche annesse – compresi.spiega come anche la quotidianità dei giornalisti in Israele sia stata stravolta dal conflitto (X)In un quadro sempre più preoccupante sotto il profilo umanitario, con un numero ormai elevatissimo di vittime ...