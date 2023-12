Elezioni in Serbia | Vu?i? stravince ma l’opposizione accusa | “Brogli e minacce”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tensione inall’indomani dellepolitiche di domenica 17 dicembre che hanno confermato un’ampia maggioranza parlamentare al partito del presidente Aleksandar Vu?i?. Il Partito del Progresso Serbo (SNS) ha ottenuto il 46,6% dei voti e la maggioranza dei seggi in Parlamento. La coalizione di opposizione “contro la violenza”, non è andata oltre la metà dei suffragi del partito di maggioranza: il 23,1%. E ora gli anti-Vu?i? attaccano: “È stata una frode elettorale”. Nel corso di una conferenza stampa tenuta assieme alla prima ministra Ana Brnabic, il presidente dellaha affermato: “Questa vittoria netta mi rende molto felice. Siamo coscienti dei risultati raggiunti nell’ultimo periodo e delle difficoltà che ci aspettano“. Oltre al grande successo nelleparlamentari, il ...

Con queste parole, l'avvocato Boo Prelevi si è rivolto al Presidente serbo Aleksandar Vui in una lettera aperta pubblicata sul quotidiano di ... (247.libero)

Aperti i seggi per le Elezioni in Serbia . Il presidente Aleksandar Vu?i? cerca la rielezione . Le urne si chiuderanno alle 21:00. Gli exit poll sono ... (periodicodaily)

Secondo i primi risultati delle elezioni anticipate in Serbia, il Partito progressista serbo di centrodestra del presidente Aleksandar Vu?i? è in ... (linkiesta)

I populisti del Partito Progressista Serbo (SNS) hanno vinto le Elezioni parlamentari in Serbia . Alcuni osservatori elettorali e media indipendenti ... (periodicodaily)

I dati parziali confermano i sondaggi, che davano per favorito il partito del presidente Vucic, al potere da più di 10 anni: il partito progressista ... (ilsole24ore)

Il presidente Aleksandar Vu?i? rafforza la propria leadership vince ndo le elezioni parlamentari che ci sono tenute domenica in Serbia . Il suo ... (ilfattoquotidiano)

Europa gregaria Usa: anche i nazionalismi vanno bene quando fanno comodo alla Nato

Leggi Anche, il partito di Aleksandar Vui vince leparlamentari e le comunali a Belgrado Si potrebbe continuare. Ma è chiaro che la negazione di fatto di ideali sbandierati per ...

Serbia, il partito del presidente Aleksandar Vucic ha vinto le elezioni parlamentari Sky Tg24

Elezioni in Serbia, Belgrado resta con Vucic. Denunciate irregolarità nel voto Corriere della Sera

Brogli elettorali Serbia: irregolarità nel voto, si torna alle urne in 30 seggi

In Serbia verranno ripetute le elezioni parlamentari in una trentina di seggi in tutto il Paese, dove si sono registrate irregolarità o la votazione è stata annullata.

Nuova protesta contro i risultati del voto in Serbia

Belgrado, 20 dic. (askanews) - Centinaia di persone hanno manifestato a Belgrado davanti al palazzo della Commissione elettorale serba contro presunti brogli elettorali, in seguito agli appelli del pr ...