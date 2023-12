Elettricità | la fine del mercato tutelato slitta al primo luglio 2024

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ildell’è stato prorogato fino al. L’Arera, in base a quanto previsto dall’ultimo decreto energia, per assicurare uno svolgimento coerente del processo del “tutela” per i clienti domestici non vulnerabili di, ha fissato al 1(rispetto al previsto 1 aprile) la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG), il servizio a cui saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili dell’che ancora non avranno scelto illibero al momento del “tutela”. L’Arera ha spostato dalaprilealdello stesso ...