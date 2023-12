Eleonora Giorgi fa piangere gli italiani | l’annuncio strappalacrime sul nipote

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Personaggi TV. Nemmeno un mese faannunciò in diretta a Pomeriggio 5 di avere un tumore al pancreas. La donna non si è mai fatta scoraggiare da questo brutto male e sta lottando con tutte le sue forze per vincere. Ha già iniziato il suo ciclo di chemio che dovrà ripetere ogni 15 giorni. Al Corriere della Sera ammise di avere paura, ma alla fine della chemioterapia si potrà operare. Manon è sola, a sostenerla tutta la sua famiglia e i fan che sui social le lasciano tantissimi messaggi di conforto. Leggi anche: Lilli Gruber, grave lutto per la conduttrice di “Otto e mezzo” Leggi anche: Chiara Ferragni, finisce malissimo dopo lo scandalo sul pandoro: cosa succede orae l’amore per il suo nipotinoqualche giorno fa ha ...