El Bilal Touré preconvocato per la Coppa d’Africa? Ufficialmente no Ecco perché

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Novità sulla convocazione al Mali dell’attaccante dell’Atalanta El: una situazione che non risultaOggi sono apparsi i preconvocati del Mali per quanto riguarda la, e tra i tanti è spiccata anche la presenza dell’attaccante dell’Atalanta El: ad oggi fermo causa infortunio. Tuttavia, alla società nerazzurra risulta il contrario.per l’Atalanta non è, in quanto la comunicazione su tale procedura doveva arrivare alla società entro il 17 dicembre: vincolo per l’autorizzazione. Ciò non è accaduto, ed Elrimarrà completamente a disposizione dei nerazzurri.