Eav | De Luca ai detrattori | Basta lamentarsi a capocchia | miracoli non ne possiamo fare

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “La prima cosa che dobbiamoè evitare le lamentazioni a, questo è il presupposto di tutto, perché non partono dai dati di fatto, perché inon si possono”. Lo ha detto Vincenzo De, presidente della Regione Campania, rispondendo, a margine della presentazione di due nuovi treni alla stazione centrale di Napoli, sui disagi segnalati dagli utenti della Circumvesuviana. “Come sapete sulla Circumvesuviana – ha spiegato – abbiamo uno scartamento ridotto e vanno prodotti treni ad hoc. Questi treni sono stati messi in gara, abbiamo già appaltato la gara 3 anni fa, poi i ricorsi al Tar, Consiglio di Stato, poi il Covid, si sono persi fondamentalmente 3 anni ma non per responsabilità della Regione. Dunque anche lì stiamo procedendo. Eav non è solo Circumvesuviana, è anche Cumana, ...