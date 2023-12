EA Sports FC 24 SBC Igor Zubeldia TOTGS UCL Soluzioni Per Sbloccare La Carta Speciale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)ha ricevuto ladella UCL per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versionepuò essere riscattata tramite una SBC che sarà disponibile fino alle 19:00 del 3 Gennaio. Potrete riscattare ladel difensore spagnolo che milita nel Real Sociedad completando la Sfida Creazione Rosa che è ora disponibile in UT 24. Celebra le stelle delle notti europee con l’arrivo in Ultimate Team dei migliori giocatori della fase a gironi della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. La Squadra della fase a gironi UEFA premia i protagonisti delle competizioni europee per club con valutazioni speciali che riflettono le loro prestazioni. Continua a ...

In what seems an effort to combat leakers, EA Sports has revealed the upcoming EA FC 24 Winter Wildcards SBC schedule, confirming 15 Winter Wildcards player SBCs in the upcoming promo.

