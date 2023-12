E' il giorno dell' interrogatorio di Leonardo Apache La Russa

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) AGI - E' iniziato l'diLanegli ufficia procura di Milano per essere sentito dagli inquirenti milanesi che indagano sulla denuncia di una presunta violenza sessuale subita da una ragazza di 22 anni che sarebbe avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 maggio nella casa di famiglia. Un incontro in cui Lajr., assistito dall'avvocato Adriano Bazzoni, sembra intenzionato a rispondere alle domandea procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro per dare la sua versione dei fatti.