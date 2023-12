Dybala torna con la Juventus | Mourinho gongola

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sorridono i tifosi giallorossi, le ultime novità vedono il giocatore Paulopronto perre in campo contro la. Di seguito gli aggiornamenti sul giocatore argentino L’ultima partita dell’anno 2023 si concluderà all’Allianz Stadium a Torino dove vedrà lagiocare contro la Roma. L’appuntamento, infatti, è il trenta dicembre alle ore 20.45. Partita che vede Leandro Paredes, Leonardo Spinazzola, ma soprattutto Paulorire a giocare contro la loro vecchia squadra. Durante la partita contro la Fiorentina, però, Pauloha lasciato il campo dopo soli venticinque minuti di gioco a causa di un infortunio al flessore. Gli esami strumentali del giocatore argentino hanno poi riportato una lesione al flessore della coscia sinistra e questo ...

