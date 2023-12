Duro colpo al pezzotto | in 30 minuti possono essere oscurati ma non tutto è risolto – Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)al, in 30(ma non). Lo scrive. I pirati del, adesso, siaffondare. Anche durante le partite. Ed entro i 30previsti dalla legge contro la pirateria. Possibile? Sì. Grazie a un sistema che, per ora, coinvolgerà solo un gruppo di internet provider e non i colossi della rete come Tim, Vodafone o Wind. Un software realizzato da Aiip (Associazione italiana internet provider) ha permesso di bloccare un indirizzo ip segnalato in appena 30. Il sistema funziona. Ed è pronto a entrare in azione. Quando? Dal 31 gennaio: da quel momento infatti sarà ...