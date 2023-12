Droghei PD | Rocca e la destra continuano ad andare in contraddizione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “e laadin. Da una parte il Presidente annuncia l’assunzione di nuovo personale sanitario, dall’altro, invece, continua a togliere sulla sanità pubblica. Dopo la bocciatura in Commissione Bilancio di due emendamenti che ho presentato e che chiedevano un aumento della spesa del personale sanitario in previsione delle nuove strutture costruite grazie ai fondi del Pnrr e per garantire lo scorrimento delle liste d’attesa e il raggiungimento dei Lea ieri, dopo l’incontro con i sindacati, resta ancora bloccata la proroga dei contratti dei lavoratori del servizio sanitario in scadenza il prossimo 31 dicembre”. “Abbiamo una sanità quantomeno in difficoltà, che registra una carenza di personale importante e dal 1 gennaio, paradossalmente, potremmo trovarci con ...