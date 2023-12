Drammatico raptus di follia di un 44enne pontino che rivolge il coltello contro se stesso

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 Una scena agghiacciante quella che si è presentata ai soccorritori ed ai carabinieri intervenuti dopo la richiesta di soccorso giunta da un cittadino di Pontina questa mattina. Un uomo di 44 anni, che si trovava in casa propria con un familiare (colui che ha lanciato l’allarme), ha improvvisamente perso il lume della ragione per motivi ancora da stabilire. L’ipotesi è che avesse assunto sostanze stupefacenti che lo hanno indotto ad afferrare uned a infliggersi diversi colpi, risultati fatali. Tale la foga e l’adrenalina nel corpo dell’uomo che, a quanto pare, neanche i carabinieri, una volta giunti sul posto, sono riusciti a fermarlo ed ad impedirgli di farsi del male. Il tragico episodio questa mattina intorno alle 7. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare…