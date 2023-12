Dove ha sbagliato Chiara Ferragni? Tutti gli errori comunicativi di ‘crisis management’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) In questi giorniha dato prova di non essere in grado – nemmeno lei, pur molto abile nella comunicazione – di gestire la crisi aperta dal caso Balocco. Una crisi che non è “solo” di comunicazione e reputazione, perché è in gioco una pesante multa dell’Antitrust e, a quanto pare, anche la procura di Milano è pronta ad aprire un’indagine. È ciò che molti chiamano “non saper chiedere scusa”. In realtà, negli studi di marketing e comunicazione, c’è un’intera disciplina, il cosiddetto crisis management, che può spiegare, non solo a un/a influencer, ma a qualunque soggetto pubblico – azienda, pop star, uomo o donna politica – i principi e le buone pratiche per gestire al meglio una crisi di qualunque tipo. Ma evidentemente in Italia questa disciplina è poco nota e ancor meno praticata, visto che quasi nessuna figura pubblica riesce a gestire ...