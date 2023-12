Dove finiscono le monetine lanciate nella Fontana di Trevi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Occhi chiusi, spalle rivolte alla fonte dell’amore e un desiderio. Per garantirsi il ritorno almeno un'altra voltavitaCittà eterna basta una monetina. Ma se questo cumulo di speranze si trasforma in un tesoretto destinato ad aiutare migliaia di famiglie povere, senzatetto e migranti...

In teoria l’Avis, Associazione volontari italiani del Sangue, dovrebbe operare come associazione privata senza scopo di lucro che si muove con ... (thesocialpost)

Altra bufera per re Carlo III: la corona lucra sui defunti che non hanno avuto l'accortezza di lasciare un testamento. Il sovrano trasferirà più di ... (iltempo)

Striscia di Gaza: card. Pizzaballa a Tg2000, 'abbiamo contatti con esercito israeliano, hanno ammesso i fatti. Serve nuova leadership'

Abbiamo letto un comunicato che sembrava negare tutto, poi c'è stata una correzionesi sono ... Tutte le nottie anche questa. Abbiamo bisogno di una nuova leadership che ci aiuti a ...

Dove finiscono le tracce Fondazione CRT

Dove finiscono i ricordi dei primi anni di vita Corriere della Sera

Il primo bacio, l’addio per un amore finito, l’incontro: dove è avvenuto La mappa sentimentale dei luoghi di Bologna

Dall’account writemealoveletter di Instagram l’invito a disegnare una nuova cartografia immaginaria della città ...

Incendio nel cuore di Chiaia: intervengono i vigli del fuoco - VIDEO

Paura a Chiaia dove questa mattina si è sviluppato un incendio in strada. Ad andare in fumo alcuni cassonetti in Corso Vittorio Emanuele. Le fiamme hanno sprigionato anche del fumo che ha reso l'aria ...