D’Orso | “Governo grottesco Ignobile l’attacco ai poteri indipendenti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il primo dicembre nell’aula della Camera aveva parlato di mistificazione della sua intervista sulle toghe – quella in cui, ricordiamo, aveva parlato di opposizione giudiziaria alMeloni – ma ieri è tornato alla carica dicendosi preoccupato per alcune tendenze emerse in magistratura. Valentina, capogruppo M5S della Commissione Giustizia della Camera, che ne pensa? “Se non fosse un tema tremendamente serio ci sarebbe da ridere, il ministro Crosetto ormai si muove nell’ambito del. Prima, a conclusione di un’intervista in cui parlava di tutt’altro, Crosetto si è permesso di attribuire intenti eversivi ad una parte della magistratura. Basta rileggere quelle parole per capire che nessuno ha mistificato alcunché. Subito dopo ha chiesto di essere sentito in commissione ...