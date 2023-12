(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - La richiesta degli avvocati di Pauldi rinviare l'presso il Tribunale Nazionale Antiper il 18, è stata accolta. Resta ancora da stabilire la nuova. Il centrocampista francese è stato trovato positivo al DHEA dopo la partita Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. Le controanalisi hanno poi confermato la positività di, per il quale la Procura antiha chiesto quattro anni di squalifica.

Fissata per il 18 gennaio alle 14.30 l' udienza davanti al Tribunale nazionale anti Doping di Paul Pogba , centrocampista della Juventus risultato ... (247.libero)

Fissata per il 18 gennaio alle 14.30 l'udienza davanti al Tribunale nazionale anti Doping di Paul Pogba , centrocampista della Juventus risultato ... (feedpress.me)

Fissata per il 18 gennaio alle 14.30 l' udienza davanti al Tribunale nazionale anti Doping di Paul Pogba , centrocampista della Juventus (golssip)

Pogba, slitta il processo davanti al Tribunale nazionale antidoping (Sport Mediaset)

Pogba è stato squalificato perdopo un controllo avvenuto il 20 agosto, dopo il match contro ... A dare la notizie è Sport Mediaset che precisa: ' Il, si apprende, ha accolto la richiesta ...

Ultimo'ora: Doping: Tna, rinviata a data da destinarsi l'udienza di Pogba prevista il 18 gennaio La Svolta

DOPING: SLITTA PROCESSO POGBA AL TNA, ACCOLTA ISTANZA RINVIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Doping: slitta processo Pogba al Tna, accolta istanza rinvio

Slitta il processo di Paul Pogba davanti al Tribunale nazionale antidoping. I legali del centrocampista della Juventus, sospeso in via cautelare per doping ...

Pogba, accolta la richiesta di rinvio fatta dai legali del giocatore. Udienza, per la positività al doping, slittata a data da destinarsi

Stando a quanto rivelato da Gazzetta.it, i legali di Paul Pogba hanno chiesto un rinvio, non prima del 15 febbraio, del processo in merito alla questione legata alla positività ...