Donna uccisa nel Trevigiano | fermato il presunto killer Era stato denunciato per stalking

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) E'in serata l'uomo ricercato per l'omicidio di unadi 27 anni, Vanessa Ballan, trovata morta nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo, che presenta ferite da arma da taglio, èrinvenuto all'ingresso della sua abitazione. La giovane viveva nella villetta a schiera con il marito, Nicola Scapinello, che era al suo fianco e indi choc. L'allarme èdato da un vicino di casa che ha avvertito il 118.Ilresponsabile dell'omicidio, un 41enne di origine kosovara, èbloccato dopo alcune ore di fuga non lontano dalla sua abitazione. Si tratta di Fandaj Bujar. L'uomo èbloccato dai Carabinieri che avevano da subito avviato estese ricerche per ...