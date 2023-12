Donatella Versace difende Chiara Ferragni | ”Vorrei sapere di che cosa si dovrebbe scusare Chiara”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La stilistasi espone in difesa didopo il caso Balocco affermando chee Fedez hanno sempre fatto beneficenza.in difesa die Fedez: ”Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani” Screenshot da una storia Instagram di Selvaggia LucarelliLa stilista, dopo anni di collaborazione cone Fedez prende le difese della coppia dopo il caso Pandoro Balocco e la multa dell’Antitrust all’imprenditrice digitale e influencer. La, in un commento sotto uno dei post pubblicati ...