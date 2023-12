Donald Trump escluso dalle primarie repubblicane in Colorado

Donald Trump escluso dalla corsa alle presidenziali in Colorado per le conseguenze dell’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 Il ruolo di Donald ... (361magazine)

è stato escluso dal voto delle primarie presidenziali repubblicane in Colorado, in calendario per il prossimo 5 marzo, dopo che la Corte Suprema ha applicato il 14esimo emendamento. ...

Waterloo (Iowa), 20 dic. (askanews) - Colpo di scena nella corsa alla Casa bianca. Donald Trump è stato escluso dalle primarie del partito repubblicano in Colorado per la nomination per le presidenzia ...

