Donald Trump escluso dal voto delle primarie repubblicane in Colorado

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il candidatoTrump è stato escluso dalin. La Corte suprema lo ha deciso a causa del suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. La decisione è stata presa a maggioranza: 4 a 3. È la prima volta nella storia che un candidato alla presidenza degli Stati Uniti viene dichiarato ineleggibile. La Corte ha motivato la decisione citando il 14esimo emendamento, che esclude dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in «insurrezioni o rivolte» contro il governo americano. Steven Cheung, portavoce della campagna di Trump per il 2024, ha annunciato un ricorso alla Corte suprema degli Stati Uniti. E ha parlato di una decisione «sbagliata e antidemocratica». Il 14esimo emendamento fu adottato nel 1868, dopo la Guerra civile ...

Usa, emendamento esclude Trump dalle primarie in Colorado. Lo staff: "Scelta sbagliata"

