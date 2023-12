Docente in pensione subisce furto in casa | ma il ladro è un suo ex allievo | denunciato

docente di una scuola media internazionale, in provincia di Treviso, finisce nel mirino per un post sui social contro gli ebrei . L'articolo Il post ... (orizzontescuola)

Pensione docente di ruolo con carriera discontinua - ricongiunzione o cumulo gratuito?

Come unire i contributi versati in diverse casse previdenziali per chi è entrato in ruolo dopo Naspi, supplenza e dottorato. L'articolo Pensione ... (orizzontescuola)